Lance Livre 19-09-2019

Projeto Rumo

O Rotary Clube vai realizar, no próximo dia 25 de setembro, no Instituto Federal de São Paulo (IFS), em Suzano, o Projeto Rumo. A expectativa é de que 2 mil jovens participem de palestras e atividades sobre o mercado de trabalho e profissões.

Ouvidorias

das câmaras

A Câmara de Suzano encaminhou ontem nota de esclarecimento à reportagem do DS publicada no domingo, “Parte das câmaras deixa de criar ouvidorias para receber sugestões e reclamações”.

Canal entre

vereadores

e a população

Segundo a Câmara, as ouvidorias não são o “principal canal de comunicação entre os vereadores e a população”.

Funcionamento

administrativo

A Ouvidoria Parlamentar da Câmara de Suzano é o órgão que tem como principal função ser a ligação entre os munícipes e o Legislativo no que diz respeito ao funcionamento administrativo da Casa de Leis.

Livre acesso

A Câmara informou que “os cidadãos têm livre acesso para apresentar reclamações, denúncias ou sugestões relativas à qualidade e prestação de serviços no âmbito da Câmara de Suzano”.

Atualização

cadastral

O vereador Claudio Ramos Moreira (PT) questiona a Prefeitura de Ferraz sobre a falta de atualização cadastral dos imóveis construídos em forma de mutirão nos anos 90 no Conjunto habitacional Fazenda Itajuíbe, na região da Vila Santa Margarida.

Polêmica

Existe polêmica em relação à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício do ano passado, já que até então os mutuários estavam isentos do tributo.

Carnês

Os moradores foram surpreendidos com o lançamento dos carnês sem serem informados de que a partir de 2018 precisaria começar a pagar o IPTU de seus 2.140 apartamentos, segundo o vereador.