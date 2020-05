Lance Livre 20-05-2020

Votação sobre

feriados

A Câmara de Suzano vota hoje projeto de lei de autoria da Prefeitura que antecipa o feriado de Corpus Christi para sexta-feira, dia 22. A data seria celebrada em 11 de junho.

Sintonia

A decisão do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) está em sintonia com as medidas tomadas pelo prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), e pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Fluxo de pessoas

A antecipação de feriados é

uma ação com o objetivo de diminuir o fluxo de pessoas nas ruas e, com isso, aumentar o nível de isolamento social necessário para combater a proliferação da Covid-19.

Boy

Em uma tentativa de reaproximação com partidos do Centrão, o presidente Jair Bolsonaro entregou a Diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao PL, sigla do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, o Boy.

Nomeação

A nomeação de Garigham Amarante Pinto, assessor do partido na Câmara, foi publicada nesta segunda-feira, 18, no Diário Oficial da União.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou ontem a devolução de R$ 2,82 milhões para os candidatos inscritos no concurso de seleção para trabalhar no próximo Censo.

Pesquisa

A pesquisa, que seria realizada neste ano, foi adiada para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os inscritos das cidades da região também vão entrar na lista.

Deputado

Estevam Galvão

A exemplo do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) confirmou que a abertura de 90 leitos para atender os pacientes de Suzano e região, vítimas da Covid-19, no Hospital das Clínicas de Suzano será até o dia 30 de junho.

Aguardada

A abertura dos leitos foi anunciada pelo Estado em março e desde então aguarda a finalização das obras de reforma do hospital de retaguarda. “As obras foram concluídas. A equipe técnica da saúde estadual fará uma vistoria no local para liberar a unidade”, afirmou o deputado.