LANCE LIVRE 21-03-2024

OAB realiza cerimônia de entrega de carteiras

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá uma nova cerimônia de entrega de carteiras profissionais aos novos advogados nesta quinta-feira (21), às 16 horas.



Sede da entidade

O evento ocorrerá na sede da entidade (Rua Baruel, 715 - Vila Costa) e também será marcado pela entrega das Láureas de Agradecimento ao advogado Antônio Urbano de Araújo, de 70 anos, além de celebrar o 48º aniversário da subseção.



Tradicional

Segundo a OAB, a tradicional cerimônia representa um marco aos profissionais que passarão a integrar o quadro de inscritos na subseção. A entrega de carteiras deverá contemplar 24 advogados recém-aprovados no Exame da Ordem, conferindo a estes seu registro profissional e, automaticamente, sua introdução à advocacia suzanense. O evento será conduzido pelo presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui.



Novos investimentos

Suzano vive a expectativa de receber novos investimentos de fora do Brasil. Nesta semana, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou da “Iberian Smart Cities Roadshow in Brazil 2024”, evento promovido pela Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil, para apresentar o município a empresários da Espanha e de Portugal.



Interesse na cidade

A expectativa é de que os empresários europeus tenham interesse em investir na cidade. Durante o evento, Ashiuchi apresentou os números que atestam o desenvolvimento da cidade nos seus aspectos econômicos.