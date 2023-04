LANCE LIVRE 21-04-2023

Santas Casas

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, assinou portaria que libera repasse adicional de R$ 1,5 bilhão, em parcela única, para 3.288 entidades de saúde privadas sem fins lucrativos, como as santas casas. A informação é da Agência Brasil.



Ato

O ato ocorreu em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (20), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Dificuldades

Na região, as santas casas ainda enfrentam dificuldades financeiras. Em Suzano está sob intervenção da Prefeitura.



Essenciais

Segundo a ministra, as santas casas são essenciais para atendimento da população no Sistema Único de Saúde (SUS) e também atuam no programa de redução de filas de cirurgias eletivas e exames do Ministério da Saúde.



Benefício

Segundo o Ministério da Saúde, o incentivo vai beneficiar mais de 3,2 mil serviços em 1,7 mil municípios do País. É por meio dessas instituições que grande parte da população tem acesso aos atendimentos de média e alta complexidade, como cirurgias e exames.



Ipem

Os taxistas de Suzano podem consultar no site do Ipem-SP (www.ipem.sp.gov.br) as datas das verificações voltadas especificamente àqueles que precisam validar taxímetros após mudança de veículo, troca ou reparo.



Agendados

Os serviços precisam ser agendados no site do Ipem-SP para realização nas regionais do instituto no Estado de São Paulo. Todos os serviços referentes a taxímetro na Capital e nas regionais do instituto no estado de São Paulo devem ser agendados no site do Ipem-SP, tanto para "Verificação" como para "Outros Serviços". Por exemplo, troca de titularidade, furto, roubo, baixa de taxímetro e atraso de verificação.