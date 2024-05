LANCE LIVRE 22-05-2024

Homenagem a Rodrigo Pacheco

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou do evento de homenagem ao senador Rodrigo Pacheco (PSD), em São Paulo. O evento reuniu deputados, prefeitos e outras autoridades do País.



APM

Realizada pela Associação Paulista de Municípios (APM), a iniciativa ocorreu no World Trade Center São Paulo. “Evidenciou a trajetória desse grande presidente do Senado Federal, assim como enalteceu seus feitos diários, sobretudo sua atuação pelo municipalismo”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi pelas redes sociais.



Encontro com outros políticos

No evento, Ashiuchi encontrou também o governador Tarcísio de Freitas; o secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab; o presidente da APM, Marcelo Barbieri; e outras lideranças brasileiras.

Presenças

O prefeito estava acompanhado dos vereadores Pedro Ishi e Denis Cláudia da Silva, do ex-vereador Said Raful, do secretário de Governo, Alex Santos, e do ex-secretário de Saúde de Mogi das Cruzes, Téo Cusatis.



Eduardo Boigues no ‘DS Entrevista’

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL), participa nesta quinta-feira (23) do programa ‘DS Entrevista’. Será ao vivo direto do estúdio de rádio do Jornal Diário de Suzano.



Assuntos

Ele vai abordar assuntos importantes de Itaquá e da política.



Ao vivo

O programa poderá ser acompanhado ao vivo nas páginas do DS pelo Canal do YouTube e Facebook.



Troca de partido

Recentemente o prefeito de Itaquá trocou de partido. Deixou o PP e migrou para o PL a convite do presidente nacional da sigla, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy.