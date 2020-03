Lance Livre 24-03-2020

Hospital Santa

Maria

O Hospital Santa Maria de Suzano recebeu ontem da Secretaria Municipal de Saúde o primeiro lote de vacinas contra a gripe, doença mais comum no outono e inverno e que pode agravar o quadro diante da pandemia do novo coronavírus.



Secretário

O secretário de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon, acompanhou a entrega, um dos momentos marcantes do início da campanha de vacinação para os profissionais da saúde, valorizando os colaboradores que permanecem na linha de frente do atendimento aos pacientes.



UTI

Eles que atuam nas áreas de contato - incluindo Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e prontos atendimentos respiratório e geral. Guillaumon tem sido informado sobre as ações na unidade, considerada um dos pontos de referência do sistema hospitalar do Alto Tietê no combate ao coronavírus.



200 vacinas

Foram 200 vacinas para o Hospital Santa Maria (o segundo lote com 500 doses chegará no decorrer da campanha).



Incentivo

aos colaboradores

O secretário incentivou os colaboradores da instituição de saúde e reconheceu o esforço no desenvolvimento das atividades em que a segurança e eficiência são primordiais.



Protocolos

desde janeiro

Há protocolos estabelecidos desde janeiro, com fluxos de atendimento atualizados a partir do avanço da Covid-19 no País.



Dentro de casa

As guardas municipais de Poá e Ferraz de Vasconcelos estão nas ruas para orientar e pedir à população para ficar em casa.



Determinação dada pelos

prefeitos

A determinação foi dada pelos prefeitos das cidades de Poá, Gian Lopes (PL), e Ferraz, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta.