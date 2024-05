LANCE LIVRE 24-05-2024

Encontro com empresários

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou de encontro com empresários no Sindicato dos Metalúrgicos.



Grandes indústrias

Foram reunidos representantes de grandes indústrias da cidade, disse o prefeito. A pauta foi o desenvolvimento de Suzano.



Pontos importantes

“Pudemos abordar pontos importantes na relação entre empresários e administração municipal, com foco nas demandas apresentadas e no fomento à capacitação profissional”, disse.



Pedro Benites

O encontro, liderado pelo presidente da entidade, Pedro Benites, também contou com a presença do vereador Pedro Ishi; com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca; com o presidente do Sindicato dos Químicos, Cláudio José de Carvalho; com o diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), José Francisco Caseiro; e com o diretor do Senai Suzano, Willian Batista.



Lula em Guarulhos

O Diretório do PT de Suzano deve ter representantes do partido no evento com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele participa neste sábado, 25 de maio, da cerimônia de inauguração de obras viárias na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos.



Convite

Pelas redes sociais, o PT de Suzano convida os filiados a estarem no evento. A cerimônia está prevista para às 10 horas, com as presenças do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do governardor Tarcísio de Freitas e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), Jader Filho (Cidades), Fernando Haddad (Fazenda), entre outros.