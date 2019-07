Lance Livre 24-07-2019

Comissão

de Transportes

O Alto Tietê tem um representante na Comissão de Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Trata-se do deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL).

Mobilidade

Mobilidade no Estado e as pautas relacionadas ao transporte rodoviário, hidroviário e ferroviário são os principais assuntos discutido pelo grupo.

Atuação

das empresas

A atuação das empresas que prestam serviços de transporte, público ou privado foi destaque das reuniões da comissão, que tem ainda entre suas competências debater temas e projetos que envolvam serviços de telefonia e acesso à internet.

Jardim Margareth

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu em seu gabinete moradores do Jardim Margareth. Os principais pedidos foram: mais iluminação e uma academia ao ar livre.

Equipes da

Prefeitura

O prefeito disse que já pediu para as equipes da Prefeitura realizarem vistoria do local para dar início às intervenções.

PSL

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que busca sua expansão nas cidades do Alto Tietê é apenas o sétimo em apoio ao governo no Senado. A informação é do site Congresso em Foco.

Senadores

De acordo com levantamento do Congresso em Foco, os senadores do PSL entregaram 77% de seus votos ao governo nas votações nominais que contaram com orientação do Executivo no primeiro semestre.

Percentual

O percentual se aproxima ao do PT e fica longe do registrado pelas bancadas que se revelaram como as mais leais a Bolsonaro no início desta legislatura. No Senado, o PSC e o PL foram as bancadas mais leais ao Planalto. Os senadores das duas legendas seguiram a orientação do governo em 91% das votações nominais realizadas no plenário entre março e junho deste ano.