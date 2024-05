LANCE LIVRE 28-05-2024

Eduardo Boigues e os apoios para Poá e Ferraz

A entrada do prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, no PL, além de fortalecer o partido, vai contribuir com apoio para as pré-candidaturas nas eleições de Ferraz de Vasconcelos e Poá.



Flávia e Rafu

Boigues se une, no mesmo partido, à Flávia Verdugo (Poá) e Dr. Rafu Júnior (Ferraz), que disputam as prefeituras dessas cidades.



Ao vivo

Boigues esteve na semana passada, ao vivo, no Programa ‘DS Entrevista’ e também falou das eleições em Itaquá. Ele disputa a reeleição como pré-candidato.



Série de obras

O prefeito enumerou uma série de obras, fez balanço da situação financeira da cidade e das parcerias por meio de emendas de deputados e projetos com governos estadual e federal.



Injeção na economia

Números divulgados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, na semana passada, mostram a importância dos programas sociais para a economia da cidade.



Audiência

A apresentação ocorreu durante audiência pública realizada pela Câmara de Suzano. O titular da pasta, Geraldo Garippo, informou na ocasião que os 24.801 inscritos no programa Bolsa Família e os 8.878 assistidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderão injetar R$ 329 milhões na economia suzanense neste ano. (O DS trouxe reportagem completa na semana passada). Os números destacados nesta oportunidade têm relação, conforme dito pelo secretário Garippo, com a quantidade expressiva de munícipes atendidos pelo Cadastro Único (CadÚnico).