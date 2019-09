Lance Livre 28-09-2019

Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) está ampliando suas atuações não somente na região, mas para o exterior.

Embaixador

do Quênia

Ontem, os prefeitos receberam o embaixador da República do Quênia, Isaac Oschieng, numa agenda oficial que faz parte da aproximação da região com o Continente Africano.

Parcerias

O DS traz toda a cobertura na edição de hoje. O objetivo é garantir parcerias entre países africanos e das cidades do Alto Tietê em cooperação mútua comercial.

Reunião

A reunião ocorreu ontem, em Mogi das Cruzes, com a presença da maioria dos prefeitos das cidades da região. Foi sentida a ausência dos prefeitos de Ferraz, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta; de Poá, Gian Lopes (PL), e de Itaquá, Mamoru Nakashima (PSDB).

Alexandre Frota

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) encaminhou representante para acompanhar a reunião entre os prefeitos das cidades da região com o embaixador da República do Quênia. Ele foi anunciado durante o evento.

Vencedores da

São Silvestre

O embaixador do Quênia lembrou, durante evento em Mogi, que os quenianos são os maiores vencedores da Corrida de São Silvestre, que ocorre todo dia 31 de dezembro, em São Paulo.

Jogadores de

futebol e

corredores

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, chegou a fazer uma brincadeira com o embaixador: mandaria jogadores de futebol para jogar no Quênia, e o país africano encaminharia corredores para disputar as competições pelo Brasil.

Audiência

da Saúde

A Câmara de Suzano sediará na segunda-feira, às 10 horas, uma audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2019. A reunião é aberta ao público.