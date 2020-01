Lance Livre 29-01-2020

Ashiuchi se reúne com presidente do Instituto Virtutis

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu ontem, no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa, o presidente do Instituto Virtutis, o padre Luís Hidalgo, e sua vice Francisca Magalhães.

Líder religioso

Na oportunidade, o líder religioso do bairro Jardim Gardênia, do Distrito Boa Vista, apresentou um balanço de 2019 dos atendimentos da entidade com apoio da prefeitura, com a formação de cerca de 800 jovens em cursos e oficinas do Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), além de mais 160 por meio da Creche Comunitária Rainha da Paz, localizada no Jardim Europa.

Paulo Cardoso

A Câmara de Suzano comunicou ontem o falecimento do ex-vereador Paulo Roberto Cardoso. Ele foi parlamentar na 11ª Legislatura (1993 a 1996).

50 anos

Paulo Cardoso tinha 50 anos e morreu no Hospital A.C. Camargo, em São Paulo. Ele deixa esposa e um filho. O velório aconteceu ontem na Galeria dos Ex-Presidentes da Casa de Leis, a partir das 19 horas e o enterro está previsto para hoje, às 10h30 no cemitério São Sebastião.

Pêsames

“Os vereadores da Câmara de Suzano oferecem os sinceros pêsames à família do vereador Paulo Roberto Cardoso. Que Deus conforte o coração de todos”, falou a presidente da Casa, Gerice Lione (PL).

Redes sociais

Pelas redes sociais muitos políticos, amigos e familiares lamentaram a morte do ex-vereador de Suzano.