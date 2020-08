Lance Livre 29-08-2020

Ranking das

Cidades

Inteligentes

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), comentou, pelas redes sociais, a classificação de Suzano no Ranking de “Cidades Inteligentes”, publicado pelo DS nesta semana.

100 melhores

A cidade está na 39ª colocação entre as 100 melhores do País. O ranking leva em conta os serviços digitais públicos oferecidos ao cidadão por meio de ferramentas, como internet e celular.

SindiTelebrasil

A pesquisa foi feita pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil) e pelo portal Teleco.

Comentários

O prefeito comentou o ranking: “Ainda temos muito o que fazer. A cidade está longe de ser perfeita, mas tenho muita honra de ver Suzano ser reconhecida nos rankings nacionais. Seguimos trabalhando pelo desenvolvimento de nosso município”.

Emendas

da segurança

A deputada federal Policial Katia Sastre (PL) anunciou que enviou recursos de emendas parlamentares para a compra de viaturas ao Comando de Policiamento de Área Metropolitano Doze (CPAM-12), que gerencia o policiamento no Alto Tietê.

Entrega

A entrega foi realizada nesta semana. Os veículos novos foram destinados ao 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano de Mogi das Cruzes, ao 32º Batalhão de Polícia Militar de Suzano, e ao 35º Batalhão de Polícia Militar de Itaquaquecetuba.

Convenções

Está aberta a temporada de convenções partidárias. Na próxima semana começam as definições dos candidatos a prefeito. As datas estão previstas para ocorrer a partir do dia 31 de agosto e vão seguir por setembro.

Definições

As convenções dos partidos oficializam as candidaturas dos candidatos a prefeito.