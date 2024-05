LANCE LIVRE 30-05-2024

Audiência da LDO 2025

A Câmara de Suzano realiza, na segunda-feira (3), audiência pública para a discussão e análise do projeto de lei do Executivo sobre as diretrizes para a elaboração e execução orçamentária (LDO) de 2025, às 17 horas. As informações são da Assessoria de Imprensa da Câmara.







Diretrizes

A LDO traz as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o ano seguinte.







Objetivo

O objetivo da audiência é dar transparência e participação popular no processo. O conteúdo do projeto está disponível para consulta no site oficial do Legislativo (www.camarasuzano.sp.gov.br). O portal também dispõe de um link em que é possível que o internauta envie perguntas ou dúvidas: www.camarasuzano.sp.gov.br/app. Os questionamentos serão lidos e respondidos durante a consulta pública.

Presencial

O público pode acompanhar a audiência de forma presencial no Plenário, que fica na Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. Também é possível acompanhar ao vivo, de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).





Atendimento 24 horas

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD) de Suzano atenderá 24 horas a partir do próximo dia 22. A informação foi dada pelo secretário de Saúde, Diego Alves Ferreira, durante a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano, na Câmara. As informações são da Assessoria de Imprensa do Legislativo.





Dúvidas

Além disso, o secretário esclareceu dúvidas sobre o funcionamento do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) – unidade que funciona no prédio da antiga Santa Casa, sobre vacinação e outros assuntos.