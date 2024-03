LANCE LIVRE 20-03-2024

Mudanças climáticas

A gerente de sustentabilidade da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Cláudia Lins, afirmou, nesta terça-feira (19), em Brasília, que apenas 22% dos gestores consideram que seus municípios estão preparados para enfrentar as mudanças climáticas. Na pesquisa incluem-se as cidades do Alto Tietê.



Estudo

O dado é resultado de um estudo, ainda em andamento, que ouviu representantes de mais de 3,6 mil cidades brasileiras.



Oficina Federalismo

A afirmação foi feita durante a Oficina Federalismo Climático: integrando estados e municípios para a adaptação no Brasil, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Desde setembro de 2023, os encontros debatem com entes federados a agenda de transformação ecológica e as diretrizes do Plano Clima apresentadas pelo governo federal.



Futuro das Cidades

Mogi das Cruzes participou do Connex/Reflexões Sobre o Futuro das Cidades, evento que a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) realizou em parceria com a prefeitura de Pelotas, no Rio Grande Sul. Neste ano, o congresso demonstrou soluções adotadas por municípios em política pública de segurança e prevenção às violências.



Representação

Gabriel Bastianelli, chefe de Gabinete da Prefeitura de Mogi das Cruzes, representou o prefeito Caio Cunha no painel “Inovação e Gestão para Resultados em Segurança Pública e Prevenção às violências”. Ele falou sobre os desafios no setor de segurança pública na região metropolitana de São Paulo e o papel das prefeituras na função complementar ao Governo Estadual.



Ações

Dentre as ações apresentadas, estão a ampliação no sistema de monitoramento – até o final ano serão 1.200 câmeras implantadas na cidade -, assim como a criação do COI, o Centro de Operações Integradas, a instalação de 40 totens de segurança e o aumento no efetivo da Guarda Municipal em 74% e na frota de viaturas em 55%. “O uso da inteligência artificial e análise de dados é fundamental para apoiar as outras instituições de Segurança, como as Polícias Civil e Militar”.