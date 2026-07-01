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Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
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Polícia

8 pessoas são presas em ferro velho de Ferraz com quase 4 toneladas de fios de cobre

Questionados sobre a procedência dos objetos, ninguém soube explicar

01 julho 2026 - 10h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
8 pessoas são presas em ferro velho de Ferraz com quase 4 toneladas de fios de cobre8 pessoas são presas em ferro velho de Ferraz com quase 4 toneladas de fios de cobre - (Foto: Divulgação)

Um grupo de oito pessoas foi preso, nesta terça-feira (30), suspeito de comercializar fios de cobre furtados no Jardim Juliana, em Ferraz de Vasconcelos. Ao todo, foram encontradas aproximadamente quatro toneladas de fios, sendo a maior parte composta de fios telefônicos e de rede elétrica, além de R$ 2.690.

Segundo a polícia, os agentes estavam em Patrulhamento Tático de Ações Especiais de Polícia quando chegaram a um suposto ferro velho. O responsável pelo local foi identificado, bem como os funcionários. 

Dois dos presentes alegaram que trabalhavam para uma empresa de energia. Com um deles, foi encontrado R$ 1.480. Questionados sobre o que ambos faziam ali, disseram que estavam perguntando o valor do cobre por quilo.

Em vistoria no local, foram localizadas cerca de quatro toneladas de fios e outros R$ 1.210. Ao serem questionados sobre a procedência dos objetos, ninguém soube explicar.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a todos os envolvidos, que foram conduzidos até a Delegacia Policial Central de Ferraz.

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