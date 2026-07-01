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Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
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Polícia

Furtos de fios e uso de entorpecentes à luz do dia são pautas de reunião do Conseg

Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) realizou nesta quinta-feira (25) uma reunião com autoridades policiais do município

01 julho 2026 - 06h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Furtos de fios e uso de entorpecentes à luz do dia são pautas de reunião do ConsegFurtos de fios e uso de entorpecentes à luz do dia são pautas de reunião do Conseg - (Foto: Divulgação)

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) realizou nesta quinta-feira (25) uma reunião com autoridades policiais do município, com a pauta relacionada à aproximação das forças policiais com a população.


Segundo a presidente do Conseg, Lucelena Burjato Machado, a reunião teve como objetivo ampliar projetos que já existem e debater casos recorrentes de furtos de fios nos bairros Jardim Imperador, Vila Urupês e Vila Amorim, que atualmente é o mais afetado, segundo Lucelena.


“Discutimos a ampliação do projeto vizinhança solidária, debatemos casos de perturbação de sossego e casos de moradores de rua e usuários de drogas que realizam furtos e uso de entorpecentes à luz do dia”, comentou a presidente. Moradores da Vila Amorim tomaram a vez para denunciar casos de roubos e furtos ocorridos no bairro. “Na manhã desta sexta-feira (26), a Guarda Civil Municipal realizou diversas abordagens na Vila Amorim. Ou seja, a reunião já reflete em ações”, destacou Lucelena.


A presidente do Conseg reforça que as reuniões do conselho são de grande importância para o município, por debater casos que os próprios moradores podem apresentar, como o citado anteriormente. “Quando necessário, são realizadas as reuniões e ofícios pedindo o que a população pleiteia”, destacou.


Estiveram presentes moradores da região e autoridades como o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco de Assis Balbino Dias, o comandante da Guarda Civil Municipal, Rodrigo Kanashiro, além de outras autoridades da polícia militar e civil.

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