Furtos de fios e uso de entorpecentes à luz do dia são pautas de reunião do Conseg

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) realizou nesta quinta-feira (25) uma reunião com autoridades policiais do município, com a pauta relacionada à aproximação das forças policiais com a população.



Segundo a presidente do Conseg, Lucelena Burjato Machado, a reunião teve como objetivo ampliar projetos que já existem e debater casos recorrentes de furtos de fios nos bairros Jardim Imperador, Vila Urupês e Vila Amorim, que atualmente é o mais afetado, segundo Lucelena.



“Discutimos a ampliação do projeto vizinhança solidária, debatemos casos de perturbação de sossego e casos de moradores de rua e usuários de drogas que realizam furtos e uso de entorpecentes à luz do dia”, comentou a presidente. Moradores da Vila Amorim tomaram a vez para denunciar casos de roubos e furtos ocorridos no bairro. “Na manhã desta sexta-feira (26), a Guarda Civil Municipal realizou diversas abordagens na Vila Amorim. Ou seja, a reunião já reflete em ações”, destacou Lucelena.



A presidente do Conseg reforça que as reuniões do conselho são de grande importância para o município, por debater casos que os próprios moradores podem apresentar, como o citado anteriormente. “Quando necessário, são realizadas as reuniões e ofícios pedindo o que a população pleiteia”, destacou.



Estiveram presentes moradores da região e autoridades como o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco de Assis Balbino Dias, o comandante da Guarda Civil Municipal, Rodrigo Kanashiro, além de outras autoridades da polícia militar e civil.