Homem é preso após dirigir bêbado, atropelar uma criança de 4 anos e não prestar socorro em Biritiba

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (29), no bairro Jardim dos Eucaliptos em Biritiba-Mirim, após dirigir bêbado e colidir contra um grupo de pessoas que estavam na calçada, ferindo gravemente uma criança de quatro anos. Segundo testemunhas, ele saiu do local sem prestar socorro.

Conforme laudo médico preliminar, a criança sofreu fratura de clavícula direita, fratura de mandíbula bilateral, escoriações por todo o corpo e lesões abdominais internas. A vítima foi submetida a procedimento cirúrgico de laparotomia, em uma unidade hospitalar, exploradora para demais intervenções médicas. A criança permanece sob cuidados médicos.

A equipe policial encontrou o veículo usado pelo suspeito estacionado em frente a uma casa. No local, fizeram contato com o homem, que informou que na data dos fatos estava assistindo ao jogo da Seleção Brasileira de Futebol, fez consumo de bebida alcoólica e retornou para sua residência, por volta das 22h. Ele negou, a princípio, ter conhecimento de qualquer atropelamento ocorrido no trajeto.

Diante dos fatos narrados e em confronto com imagens de câmeras de segurança da via, que comprovaram a autoria do indivíduo, foi dada voz de prisão ao homem, sendo em seguida conduzido a Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim. Ele permaneceu à disposição da Justiça. O veículo permaneceu apreendido para exames periciais.