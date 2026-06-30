Suspeito de homicídio é preso em Suzano após um mês foragido

Um homem suspeito de matar outro a facadas em Mogi das Cruzes foi preso neste sábado (27), no Jardim São José, em Suzano. A captura foi realizada por investigadores do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), após cerca de um mês de investigações.

Segundo a polícia, o crime aconteceu na madrugada de 31 de maio, na Avenida Presidente Altino Arantes, em Jundiapeba. A vítima foi atingida diversas vezes por golpes de arma branca na região do tórax. Ela chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jundiapeba, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as investigações, o homicídio teria sido motivado por uma discussão considerada banal. A

vítima teria tentado conversar com o suspeito, que se irritou e desferiu os golpes. Em depoimento após a prisão, o indivíduo confessou o crime, mas apresentou outra versão para a motivação, afirmando que a discussão ocorreu porque a vítima insistia em pedir bebida alcoólica e cigarros.

Após o homicídio, o suspeito fugiu e passou a ser considerado foragido. Durante a investigação, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do investigado, que foi decretada pela 2ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes.

Ainda segundo a polícia, os investigadores descobriram que o homem também era procurado pela Justiça da Bahia por outro homicídio, ocorrido em dezembro de 2021, na cidade de Cícero Dantas. Havia um mandado de prisão preventiva contra ele relacionado a esse caso.

O homem foi capturado e, durante a abordagem, os policiais também apreenderam um facão que estava com o suspeito.