Polícia Militar apreende 19 eletrodomésticos e quase 1kg de drogas em Poá

A Polícia Militar apreendeu, nesta terça-feira (30), 15 máquinas de lavar, quatro televisores de 75 polegadas e aproximadamente um quilo de entorpecentes no bairro Vila Romana, em Poá. Dois suspeitos de estarem envolvidos no caso permaneceram presos. A ação teve início após denúncia sobre o carregamento suspeito de eletrodomésticos.

Segundo a polícia, durante patrulhamento, as equipes localizaram o caminhão de frete e chegaram ao imóvel indicado pelo motorista, onde encontraram os 19 produtos sem documentação que comprovasse a procedência. Durante a perícia no local, atrás de uma das televisões, foi localizado um recipiente contendo cerca de um quilo de substância aparentando ser maconha.

Ao todo, havia nove suspeitos no local, sendo que um conseguiu fugir. Outros seis seguem sendo investigados e dois, um homem e uma mulher, foram presos e permanecem presos à disposição da Justiça.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central de Poá, onde os bens e o entorpecente foram apreendidos. O caso segue sob investigação para apurar a origem dos materiais e a participação dos envolvidos.