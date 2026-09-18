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Jornal Diário de Suzano - 18/09/2026
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Polícia

Suspeito é preso com mais de 200 porções de drogas em Itaquá

Segundo a PM, o indivíduo tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi abordado

18 setembro 2026 - 08h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Suspeito é preso com mais de 200 porções de drogas em ItaquáSuspeito é preso com mais de 200 porções de drogas em Itaquá - (Foto: Divulgação / PM)

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (17), após confessar que atuava no tráfico de drogas na Rua Parati, bairro Pedreira, em Itaquaquecetuba. Ao todo, foram encontradas 176 porções e 143 gramas de entorpecentes.

A ação aconteceu durante patrulhamento tático em um local conhecido pelas equipes policiais pela ocorrência de tráfico de drogas. Segundo a PM, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi abordado. 

Durante a busca pessoal, foram encontradas três porções de substância aparentando ser cocaína, R$ 30 em dinheiro trocado e um celular.

Ainda conforme a corporação, os agentes encontraram uma sacola com mais entorpecentes dentro de uma caixa de luz ao lado de um comércio.  Dentro dela tinham101 porções de uma substância aparentando ser cocaína, 34 gramas da mesma droga, 75 porções de substância aparentando ser maconha, 109 gramas da droga e R$ 362 em dinheiro trocado.

Questionado, o suspeito inicialmente afirmou ser usuário de drogas e disse que o responsável pelo comércio seria seu tio. O proprietário do estabelecimento, porém, negou qualquer parentesco. Após ser novamente questionado, o suspeito admitiu aos policiais que atuava no tráfico e recebia 20% do valor das vendas.

A PM informou ainda que o celular encontrado com o homem foi consultado pelo número de identificação do aparelho (IMEI) e constava como produto de roubo registrado anteriormente na zona sul da capital paulista.

O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde ele permaneceu preso à disposição da Justiça. As drogas, o dinheiro e o aparelho celular foram apreendidos.

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