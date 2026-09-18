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Jornal Diário de Suzano - 18/09/2026
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Polícia

Polícia investiga furto de seis bicicletas na Fatec de Suzano

Estudantes deixaram os veículos nos bicicletários da instituição e quando voltaram elas haviam sido levadas

18 setembro 2026 - 13h50Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Polícia investiga furto de seis bicicletas na Fatec de SuzanoPolícia investiga furto de seis bicicletas na Fatec de Suzano - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Polícia Civil investiga o furto de seis bicicletas na noite de quinta-feira (17), na Fatec de Suzano, localizada na Avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os estudantes relataram que deixaram suas bicicletas nos bicicletários da instituição de ensino e quando voltaram perceberam que elas haviam sido levadas. 

Ao DS, o pai de uma das vítimas contou que o furto pode ter acontecido durante um apagão. De acordo com ele, o filho relata que a luz cai quase todas as vezes em que o ar condicionado é ligado na instituição.

Os casos foram registrados como furto pela Delegacia Eletrônica e encaminhados à Delegacia de Polícia de Suzano, que realiza diligências para identificar os envolvidos.

O DS procurou a Fatec e o Centro Paula Souza para entender mais da situação, mas ainda não teve retorno.

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