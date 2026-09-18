Polícia investiga furto de seis bicicletas na Fatec de Suzano

A Polícia Civil investiga o furto de seis bicicletas na noite de quinta-feira (17), na Fatec de Suzano, localizada na Avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os estudantes relataram que deixaram suas bicicletas nos bicicletários da instituição de ensino e quando voltaram perceberam que elas haviam sido levadas.

Ao DS, o pai de uma das vítimas contou que o furto pode ter acontecido durante um apagão. De acordo com ele, o filho relata que a luz cai quase todas as vezes em que o ar condicionado é ligado na instituição.

Os casos foram registrados como furto pela Delegacia Eletrônica e encaminhados à Delegacia de Polícia de Suzano, que realiza diligências para identificar os envolvidos.

O DS procurou a Fatec e o Centro Paula Souza para entender mais da situação, mas ainda não teve retorno.