Falsos funcionários da Vivo são presos após furtarem quase 90 metros de fios em Mogi

Quatro falsos funcionários da Vivo foram presos, por volta das 13h40 desta quinta-feira (17), suspeitos de furtar fios de cobre no bairro de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), cerca de 82 metros de cabos, avaliados em R$ 4.320 foram recuperados.

De acordo com a Vivo, os homens, com idades entre 21 e 29 anos, estariam se passando por funcionários da operadora. Para isso, eles utilizavam uniformes e um veículo falsificados.

Os agentes da GCM foram acionados após uma denúncia e localizaram o grupo na Rua Vigia Eugênia Griesbach. Durante a abordagem, os fios foram encontrados no porta-malas do veículo utilizado por eles.

Ainda conforme a corporação, um representante da Vivo esteve no local e reconheceu os cabos como pertencentes à empresa.

Diante dos fatos, os quatro homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como furto no Plantão da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.