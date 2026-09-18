Homem é preso suspeito de agredir companheira em Itaquá

Um homem foi preso, na noite desta quinta-feira (17), suspeito de violência doméstica na Rua Camaçari, Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no endereço, localizaram um indivíduo do outro lado da via.

Segundo o homem, ele havia discutido com a companheira. Ele afirmou aos policiais que chegou a usar força física para se defender.

Em contato com a mulher, ela disse que foi agredida com socos na região dos olhos e enforcada pelo companheiro. A equipe constatou lesões aparentes e encaminhou as partes para atendimento médico no Pronto-Socorro CS24.

Após o atendimento, os envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.

De acordo com a PM, o delegado determinou a prisão do homem, que foi recolhido à carceragem do distrito e permaneceu à disposição da Justiça.