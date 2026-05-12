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Jornal Diário de Suzano - 12/05/2026
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Polícia

Mulher é agredida com tesoura por invasor em Suzano

Agressor entrou na casa da vítima, amarrou ela e as duas filhas, e roubou diversos objetos

12 maio 2026 - 08h44Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como roubo na Delegacia de SuzanoO caso foi registrado como roubo na Delegacia de Suzano - (Foto: Arquivo/DS)

Uma mulher, de 44 anos, foi agredida com uma tesoura após ser sua casa invadida e roubada na tarde deste sábado (9), na Rua Vítor Miguelino, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o autor ainda não foi identificado.

O suspeito teria entrado na casa, agredido a vítima, amarrado ela e as duas filhas, de 9 e 4 anos, e roubado diversos objetos. A vítima foi socorrida ao hospital, onde foi atendida e liberada. As crianças não se feriram.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Suzano. Diligências estão sendo realizadas visando a identificação do autor.