Mulher é agredida com tesoura por invasor em Suzano

Uma mulher, de 44 anos, foi agredida com uma tesoura após ser sua casa invadida e roubada na tarde deste sábado (9), na Rua Vítor Miguelino, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o autor ainda não foi identificado.

O suspeito teria entrado na casa, agredido a vítima, amarrado ela e as duas filhas, de 9 e 4 anos, e roubado diversos objetos. A vítima foi socorrida ao hospital, onde foi atendida e liberada. As crianças não se feriram.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Suzano. Diligências estão sendo realizadas visando a identificação do autor.