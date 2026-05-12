Agressor esfaqueia idoso e agride companheira em Mogi

Um idoso de 81 anos foi esfaqueado e uma mulher foi agredida na madrugada desta segunda-feira (11), na Avenida Felipe Sawaya, no Botujuru, em Mogi das Cruzes. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Central de Operações (Copom) para atender uma ocorrência de agressão. No local, encontraram o homem ferido com duas facadas, sendo uma na região do tórax e outra no trapézio. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internada sob cuidados médicos.

De acordo com o relato registrado pela polícia, o agressor seria o namorado de uma mulher que estava na companhia do idoso no momento dos fatos. Conforme informações no local, o homem teria agido por ciúmes, acreditando que a vítima estaria “se engraçando” com a companheira.

A mulher contou em depoimento que estava na residência do idoso bebendo e conversando, acompanhada de uma amiga e do namorado. Segundo ela, houve um desentendimento após o suspeito ofendê-la e ser convidado a deixar o imóvel. A discussão evoluiu para agressão física e, em seguida, o homem pegou uma faca na casa e atingiu o idoso duas vezes.

Ainda segundo o boletim, após o ataque, a mulher saiu correndo com medo de ser agredida também. Ela relatou que o agressor a perseguiu armado com a faca, puxou seu cabelo quando estavam próximos a uma adega e a levou para uma área de mata, onde fez ameaças de morte e socou seu rosto e cabeça.

A vítima afirmou que conseguiu acalmar o homem ao dizer que o ajudaria a procurar um advogado. Neste momento, ela percebeu a aproximação de uma viatura policial, correu em direção aos agentes e pediu ajuda. O suspeito fugiu antes de ser localizado.

Além disso, a mulher declarou que já havia sido agredida anteriormente pelo companheiro e que chegou a registrar boletins de ocorrência e solicitar medidas protetivas. Apesar disso, informou à polícia que não deseja pedir nova medida protetiva neste momento.

O caso será investigado pelo distrito policial responsável pela área.