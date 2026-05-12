Homem é agredido com golpe de facão na cabeça em Mogi

Um homem foi agredido com um golpe de facão na cabeça, na noite da última terça-feira (5), na Estrada Velha de Santa Isabel, Jardim Aracy, em Mogi das Cruzes. O boletim de ocorrência só foi registrado nesta segunda-feira (11), pois a vítima estava insegura após ter sido ameaçada pelo agressor.

Segundo o registro policial, a vítima caminhava por uma estrada sem pavimentação e sem iluminação pública quando foi abordada pelo suspeito, que estaria alterado e portando um facão. Ainda conforme o relato, o homem teria derrubado a vítima com uma rasteira e desferido um golpe na parte superior da cabeça.

A vítima afirmou que conseguiu se levantar e pedir socorro. Em seguida, o próprio suspeito teria levado o homem até a residência do pai dele, localizada nas proximidades. No local, o agressor teria derrubado a vítima novamente e ameaçado atingi-la no pescoço, sendo impedido após familiares ouvirem os gritos e intervirem.

Os familiares socorreram o homem e o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento de Santa Isabel, onde ele recebeu cerca de dez pontos e permaneceu em observação médica.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que inicialmente apresentou uma versão diferente sobre a origem dos ferimentos aos profissionais de saúde, por medo e receio, já que teria visto o suspeito na unidade de atendimento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes e está sendo investigado pela Polícia Civil.