Oito pessoas são detidas com cerca de 5 toneladas de fios de cobre dentro de galpão em Itaquá

Oito pessoas foram detidas e um adolescente foi apreendido durante uma ação da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), nesta quinta-feira (24), em um galpão na Estrada Serra Azul, bairro Veraneio Maracanã, em Itaquaquecetuba. Durante a vistoria, foram localizadas cerca de cinco toneladas de cabos telefônicos e fios de cobre além de ferramentas e máquinas utilizadas para retirar o revestimento dos materiais.

A ocorrência foi registrada após a equipe receber uma denúncia de que produtos furtados estariam sendo comercializados no local. Segundo a polícia, os agentes foram até o endereço e encontraram os oito envolvidos enquanto descascavam fios de cobre.

Além disso, conforme a corporação, diversos aparelhos celulares também foram encontrados no galpão.

Os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Itaquaquecetuba, onde a autoridade policial ratificou as prisões e determinou a realização de perícia no local. Os materiais encontrados foram apreendidos e permaneceram à disposição das autoridades.