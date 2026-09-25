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Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
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Polícia

Oito pessoas são detidas com cerca de 5 toneladas de fios de cobre dentro de galpão em Itaquá

Polícia apreendeu cabos telefônicos, ferramentas e máquinas utilizadas para descascar fios

25 setembro 2026 - 08h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Polícia apreendeu cabos telefônicos, ferramentas e máquinas utilizadas para descascar fiosPolícia apreendeu cabos telefônicos, ferramentas e máquinas utilizadas para descascar fios - (Foto: Divulgação)

Oito pessoas foram detidas e um adolescente foi apreendido durante uma ação da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), nesta quinta-feira (24), em um galpão na Estrada Serra Azul, bairro Veraneio Maracanã, em Itaquaquecetuba. Durante a vistoria, foram localizadas cerca de cinco toneladas de cabos telefônicos e fios de cobre além de ferramentas e máquinas utilizadas para retirar o revestimento dos materiais.

A ocorrência foi registrada após a equipe receber uma denúncia de que produtos furtados estariam sendo comercializados no local. Segundo a polícia, os agentes foram até o endereço e encontraram os oito envolvidos enquanto descascavam fios de cobre.

Além disso, conforme a corporação, diversos aparelhos celulares também foram encontrados no galpão.

Os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Itaquaquecetuba, onde a autoridade policial ratificou as prisões e determinou a realização de perícia no local. Os materiais encontrados foram apreendidos e permaneceram à disposição das autoridades.

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