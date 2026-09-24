Homem é preso após fugir por 7 km com caminhão roubado em Suzano

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (23), em Suzano, acusado de conduzir um veículo de carga roubado. A abordagem ocorreu na altura do km 12 da Rodovia Índio Tibiriçá, na região de Palmeiras, após uma fuga de aproximadamente 7 quilômetros.

Segundo a PM, o veículo havia sido roubado por volta das 12h30, na zona leste de São Paulo. A vítima relatou que foi abordada por dois criminosos, sendo um armado, e obrigada a permanecer no banco do passageiro. Ela ficou em poder dos suspeitos por cerca de uma hora e foi libertada posteriormente no Jardim Robru, em Guaianazes.

Durante o atendimento da ocorrência, o sistema de monitoramento identificou a passagem do veículo roubado e de um segundo automóvel por Ferraz de Vasconcelos, no sentido Suzano. Os veículos foram localizados deixando um posto de combustíveis na Rodovia Índio Tibiriçá, mas os condutores não obedeceram à ordem de parada.

O segundo veículo conseguiu fugir, enquanto os policiais acompanharam o caminhão. Segundo a PM, o motorista trafegou em alta velocidade e realizou manobras bruscas. Após cerca de um quilômetro de acompanhamento, ele teria atingido uma das viaturas.

Nenhum policial ficou ferido, mas o veículo oficial sofreu danos.

A abordagem ocorreu na altura do número 12.000 da rodovia, cerca de 7 quilômetros após a primeira tentativa de parada.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Palmeiras. O suspeito declarou apenas que havia sido contratado para conduzir o veículo. Ele foi autuado por roubo, com agravantes relacionados ao uso de arma de fogo, concurso de pessoas e retenção da vítima, e permaneceu preso.

O segundo veículo utilizado no crime foi localizado horas depois, abandonado às margens da rodovia, e apreendido para perícia. O caminhão e a carga de embalagens, avaliada em cerca de R$ 10 mil, foram recuperados e devolvidos à empresa.