Homem morre após cair em vão de elevador e ser atingido pelo equipamento em Ferraz

Um homem morreu após cair no vão de um elevador, que também despencou e atingiu a cabeça da vítima. O caso foi nesta quinta-feira (24), na Avenida Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Nossa Senhora do Caminho, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo informações iniciais, a vítima era Adriano Mendonça, de 40 anos, proprietário do estabelecimento onde ocorreu o acidente.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem tinha 48 anos e estava verificando o equipamento de carga que apresentou problemas. Depois, o cabo do elevador se rompeu fazendo com que ele caísse até o pavimento inferior. O Corpo de Bombeiros informou que o elevador acabou atingindo a cabeça da vítima.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas, mas o óbito foi constatado no local. A perícia também foi chamada para analisar as circunstâncias da ocorrência.
O DS procurou a Ativitec, local do acidente, mas não teve retorno até o momento.
O caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos e é investigado pela Polícia Civil.