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Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
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Acidente

Homem morre após cair em vão de elevador e ser atingido pelo equipamento em Ferraz

Vítima verificava problema no equipamento quando caiu no vão e o cabo se rompeu

25 setembro 2026 - 09h27Por da Reportagem Local
Acidente aconteceu na Anvitec, em FerrazAcidente aconteceu na Anvitec, em Ferraz - (Foto: Reprodução/ Internet)

Um homem morreu após cair no vão de um elevador, que também despencou e atingiu a cabeça da vítima. O caso foi nesta quinta-feira (24), na Avenida Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Nossa Senhora do Caminho, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo informações iniciais, a vítima era Adriano Mendonça, de 40 anos, proprietário do estabelecimento onde ocorreu o acidente.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem tinha 48 anos e estava verificando o equipamento de carga que apresentou problemas. Depois, o cabo do elevador se rompeu fazendo com que ele caísse até o pavimento inferior. O Corpo de Bombeiros informou que o elevador acabou atingindo a cabeça da vítima.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas, mas o óbito foi constatado no local. A perícia também foi chamada para analisar as circunstâncias da ocorrência.

O DS procurou a Ativitec, local do acidente, mas não teve retorno até o momento.

O caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos e é investigado pela Polícia Civil.

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