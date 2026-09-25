Estado prepara cronograma de obras da Delegacia de Suzano; valor é de R$ 6,1 mi

A reforma da Delegacia de Suzano se encontra em fase de definição do cronograma para o início e a conclusão das obras. A obra se arrasta para ser iniciada há mais de seis anos. Segundo a Secretaria se Segurança Pública do Estado (SSP), o investimento estimado é de R$ 6,1 milhões.

O objetivo da iniciativa é modernizar e ampliar as instalações da unidade, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorando o atendimento à população. A reforma é uma reivindicação antiga de Suzano.

Anteriormente anunciada pelo governador João Dória em 2019, a obra fazia parte do pacote de melhorias prometidas para as delegacias do Alto Tietê. Segundo informações da época, o Estado garantiu que todas as obras paralisadas ou não iniciadas seriam retomadas em 2021.

Porém, no ano de 2020, o pedido foi adiado devido a contingência orçamentária causada pela pandemia. Desde então a obra tem se arrastado para ser iniciada.

O objetivo da SSP com a obra é modernizar e ampliar as instalações da Delegacia Central de Suzano, promovendo adequação estrutural, melhorias de acessibilidade, conforto e segurança, tanto para policiais quanto para população.

A Delegacia de Suzano está localizada na Rua General Francisco Glicério.

A reforma é uma reivindicação antiga da cidade.

Em 2020, o pedido foi adiado devido a contingência orçamentária causada pela pandemia.