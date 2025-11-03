Acidente deixa homem morto e outro gravemente ferido em Mogi

Um homem de 32 anos morreu e outro ficou gravemente ferido após trafegarem na contramão e colidirem contra um poste na Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes, na noite da última sexta-feira (31).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante patrulhamento, policiais militares avistaram o veículo trafegando na contramão. A equipe deu a ordem de parada, que não foi obedecida.

O condutor continuou dirigindo em alta velocidade, até colidir contra um poste na avenida Francisco Ferreira Lopes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O passageiro morreu no local e o motorista foi socorrido ao hospital em estado grave e permanece internado.

A perícia foi acionada ao local dos fatos. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e trafegar em velocidade incompatível na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Ainda segundo a SSP, as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.