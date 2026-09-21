Homem é preso suspeito de esfaquear cão e ameaçar irmã em Itaquá

Um homem foi preso, neste domingo (20), suspeito de esfaquear um cão e ameaçar a irmã na Rua Fernando Pessoa, bairro Parque Piratininga, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, a ação teria sido motivada por causa de uma discussão relacionada aos latidos dos animais.

A PM foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após receber informações de que um homem estaria armado e ameaçando familiares. Com apoio de outras equipes, os policiais foram até o endereço e constataram que o suspeito e a irmã moravam em imóveis diferentes, mas no mesmo quintal.

De acordo com relatos da vítima e de testemunhas, a discussão teria começado por causa dos latidos dos cães. Durante o desentendimento, o homem teria utilizado uma faca para atingir o animal com vários golpes na região do dorso.

Ainda conforme a corporação, a irmã tentou impedir as agressões e foi ameaçada pelo homem, que apontou a faca em sua direção. Na sequência, ele pegou uma segunda faca, de maior dimensão, e continuou as ameaças.

Durante a abordagem, o homem alegou aos policiais que teria agido porque o cão havia avançado contra ele. Ele foi preso e encaminhado ao Pronto-Socorro Casa de Saúde após os policiais constatarem cortes em suas mãos.

Posteriormente, a vítima foi conduzida à Delegacia Central de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado como maus-tratos a animal e ameaça. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A tutora do cão se comprometeu a levá-lo ao veterinário para atendimento