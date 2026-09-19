Homem é preso com mais de 3,8 mil porções de drogas em Itaquá

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após a Polícia Militar apreender mais de 3,8 mil porções de entorpecentes, na sexta-feira (18), no bairro Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba. A ocorrência foi atendida por equipes da Força Tática do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M).

Segundo a PM, os policiais receberam informações de que um veículo estaria sendo utilizado para transportar uma grande quantidade de drogas. Durante o patrulhamento, as equipes localizaram um homem carregando uma sacola plástica no cruzamento das ruas Mirandópolis e Roseiras.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito teria dispensado a sacola no chão, jogado um objeto preto em uma área de mata e tentado fugir. Ele foi alcançado e abordado. Na busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. Já na sacola foram localizadas porções de maconha, crack e cocaína, além de três celulares.

Nas proximidades, os policiais também encontraram uma caminhonete, citada nas informações recebidas pela equipe. Durante a vistoria, foi localizado na caçamba um saco plástico preto com mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 1.083 porções de cocaína, com aproximadamente 1,38 quilo; 1.210 porções de crack, totalizando cerca de 776 gramas; e 1.510 porções de maconha, com aproximadamente 4,43 quilos.

De acordo com a PM, o homem confessou que armazenava as drogas e receberia R$ 200 pelo serviço. Ele também afirmou que o objeto lançado na área de mata era a chave do veículo e que teria tentado escondê-la.

O suspeito foi levado ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba com todo o material apreendido. A prisão em flagrante por tráfico de drogas foi ratificada pela autoridade policial, e ele permaneceu à disposição da Justiça.