Linha 11-Coral circula com velocidade reduzida entre estações de Mogi e Braz Cubas

Os trens da Linha 11-Coral circulam com velocidade reduzida na manhã desta segunda-feira (21), entre as estações Mogi das Cruzes e Braz Cubas. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a situação é decorrente de um ato de vandalismo, que cortou cabos no trecho.

Nas redes sociais, passageiros relatam que os vagões estão lotados e, em alguns casos, não conseguem embarcar.

Ainda de acordo com a CPTM, a circulação ocorre dentro do intervalo médio programado para o horário de pico. Equipes de manutenção atuam no local para realizar os reparos necessários.

Às 12h30 a Companhia adicionou que a situação já voltou ao normal, e informou lamentar o transtorno causado. A CPTM disse que atos de vandalismo e furto de cabos prejudicam diretamente milhares de passageiros que dependem do sistema. Para coibir esses crimes ao longo dos seus 142 km de vias, a Companhia ressaltou que tem intensificado as medidas de segurança.

Entre as ações implementadas estão o monitoramento em tempo real pela Central de Segurança Patrimonial, o uso de 160 câmeras corporais (bodycams) pelos agentes e o convênio da Dejem com a Polícia Militar para o reforço do policiamento em trens e estações.