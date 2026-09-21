Dupla é presa com mais de 100g de drogas em Itaquá

Dois homens foram presos, na manhã deste sábado (19), suspeitos de tráfico de drogas na Rua Antônio Fuga, Jardim do Algarve, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 156,28 gramas de entorpecentes com a dupla.

A ocorrência começou após os policiais tentaram abordar um Volkswagen Fusca ocupado pelos dois homens, por volta das 11h40. Após alguns metros, o motorista parou o veículo e os dois foram submetidos à busca pessoal.

Ainda de acordo com a corporação, com o motorista foi localizada uma porção de cocaína. Com o passageiro, foram encontradas sete porções de cocaína, três de maconha e R$ 102 em dinheiro.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram, próximo ao lado do passageiro, uma sacola com diversas substâncias com características de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 55,88 gramas de maconha, 77,7 gramas de cocaína e 22,7 gramas de crack.

Os dois homens, o veículo e as drogas foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. Eles permaneceram à disposição da Justiça.