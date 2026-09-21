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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Polícia

Polícia Militar auxilia mulher após parto dentro de casa em Arujá

Equipes localizaram a residência e prestaram os primeiros cuidados até a chegada do resgate

21 setembro 2026 - 09h05Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ambas apresentavam bom estado de saúde e permaneceram em observação para acompanhamento e posterior reavaliação médicaAmbas apresentavam bom estado de saúde e permaneceram em observação para acompanhamento e posterior reavaliação médica - (Foto: Divulgação / PM)

A Polícia Militar auxiliou, na manhã deste domingo (20), uma mulher que entrou em trabalho de parto e deu à luz dentro de casa, no bairro São Domingos, em Arujá. O atendimento ocorreu após familiares acionarem o serviço de emergência e a corporação informar que não havia viatura médica disponível naquele momento.

Segundo a PM, as equipes foram até o endereço, que ficava em uma área de difícil localização. Com as informações recebidas pelo telefone 190 e o conhecimento da região, os policiais conseguiram encontrar a residência e prestar o apoio inicial.

Quando os agentes chegaram ao local, o parto natural já havia ocorrido com o auxílio da mãe da parturiente e de uma vizinha. A recém-nascida estava nos braços da vizinha, enquanto a mãe permanecia deitada no banheiro da casa.

Os agentes seguiram orientando a família e, na sequência, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e compareceu ao endereço para dar continuidade ao atendimento. A mãe e a bebê foram encaminhadas à Maternidade Municipal de Arujá para avaliação médica.

De acordo com a PM, ambas apresentavam bom estado de saúde e permaneceram em observação para acompanhamento e posterior reavaliação médica.