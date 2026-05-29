Dupla bate carro furtado em pilar de concreto durante tentativa de fuga em Guararema

Dois homens foram presos, na noite desta quinta-feira (28), após bater um carro furtado contra um pilar de concreto, em tentativa de fuga na rodovia Ayrton Senna (SP-070), na altura do km 68, em Guararema.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária a equipe realizava patrulhamento pela rodovia quando suspeitou de um veículo com películas escuras e irregularidades apontadas em consulta pelo terminal móvel de dados.

Ao tentarem realizar a abordagem, os policiais deram sinais sonoros e luminosos para parada, mas o motorista desobedeceu e fugiu em direção à rodovia Presidente Dutra (BR-116). A perseguição terminou na Rua Imaculada Conceição, no bairro Parateí, após o veículo colidir contra um pilar de concreto.

De acordo com a corporação, o condutor tentou fugir a pé, mas foi detido pela equipe. Outro suspeito foi abordado ao lado do veículo. Além disso, uma vítima foi localizada no banco traseiro do automóvel.

Após verificação do chassi, os policiais constataram que o carro utilizava placas adulteradas e que o veículo original possuía registro de furto desde o dia 8 de maio.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Guararema e registrada como roubo, receptação e adulteração de sinal identificador veicular. Os dois suspeitos permaneceram presos à disposição da Justiça.

O veículo recuperado ficou apreendido para perícia e demais providências da Polícia Civil.