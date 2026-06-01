Homem morre atropelado ao tentar travessia no Rodoanel Governador Mário Covas

Um homem morreu atropelado por um carro, na noite deste domingo (31), enquanto tentava atravessar o Rodoanel Governador Mário Covas, em Arujá. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista notou o pedestre e tentou executar manobra evasiva para evitar o atropelamento, porém devido à curta distância e ausência de tempo hábil para reação segura, não foi possível evitar o impacto.

O carro estava na faixa dois e, com a colisão, a vítima foi projetada para a faixa três e acostamento da via. A Artesp informou que, por volta das 2h30 da manhã, o guincho retirou o veículo da pista. Já às 5h12, a funerária chegou no local e removeu a vítima fatal.