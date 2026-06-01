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Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
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Acidente

Homem morre atropelado ao tentar travessia no Rodoanel Governador Mário Covas

Motorista do carro viu o pedestre e tentou efetuar manobra para o desvio, mas não conseguiu

01 junho 2026 - 09h01Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem morre atropelado ao tentar travessia no Rodoanel Governador Mário Covas Homem morre atropelado ao tentar travessia no Rodoanel Governador Mário Covas - (Foto: Reprodução / Artesp)

Um homem morreu atropelado por um carro, na noite deste domingo (31), enquanto tentava atravessar o Rodoanel Governador Mário Covas, em Arujá. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista notou o pedestre e tentou executar manobra evasiva para evitar o atropelamento, porém devido à curta distância e ausência de tempo hábil para reação segura, não foi possível evitar o impacto.

O carro estava na faixa dois e, com a colisão, a vítima foi projetada para a faixa três e acostamento da via. A Artesp informou que, por volta das 2h30 da manhã, o guincho retirou o veículo da pista. Já às 5h12, a funerária chegou no local e removeu a vítima fatal.