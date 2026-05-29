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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Polícia

GCM de Itaquá apreende R$ 130 mil em mercadorias no Kemel; um homem foi preso

Imóvel entre Itaquá e Poá tinha 21 máquinas de costura e quase 200 caixas de produtos alimentícios

29 maio 2026 - 13h17Por da Reportagem Local
GCM de Itaquá apreende R$ 130 mil em mercadorias no Kemel; um homem foi presoGCM de Itaquá apreende R$ 130 mil em mercadorias no Kemel; um homem foi preso - (Foto: Aline Sabino)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba localizou, nesta quarta-feira (27), um imóvel com indícios de atividade irregular no Kemel, divisa entre Itaquá e Poá. A operação resultou na apreensão de materiais avaliados em cerca de R$ 130 mil e acionamento do Conselho Tutelar após a localização de cinco crianças no local.

Os agentes apreenderam 21 máquinas de costura, 190 caixas de salgadinhos contendo 10 unidades cada, 13 caixas de granola com 12 unidades cada e 12 caixas com brindes.  “A atuação rápida da GCM demonstra o comprometimento da administração com a ordem pública e, principalmente, com a proteção de crianças e famílias”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

As condições encontradas levantaram suspeitas de atividade irregular no imóvel. Um homem foi preso e a ocorrência foi apresentada no Delegacia Central, que ficará responsável por investigar o caso. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação das cinco crianças encontradas no imóvel e realizar os encaminhamentos necessários para garantir a proteção dos menores.

“O trabalho da GCM é fundamental no combate às irregularidades e na proteção da população. Nossas equipes atuam com responsabilidade e, diante da presença de crianças no local, o Conselho Tutelar foi acionado para assegurar o atendimento necessário”, acrescentou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

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