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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Polícia

Trio é preso com mais de 1kg de drogas em Mogi

Foram apreendidos 304 invólucros de maconha, 155 invólucros de cocaína, 127 microtubos de crack e 18 tubos de lança-perfume

29 maio 2026 - 08h53Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Foram apreendidos 304 invólucros de maconha, 155 invólucros de cocaína, 127 microtubos de crack e 18 tubos de lança-perfumeForam apreendidos 304 invólucros de maconha, 155 invólucros de cocaína, 127 microtubos de crack e 18 tubos de lança-perfume - (Foto: Divulgação)

Três homens foram presos, na tarde desta quarta-feira (28), com mais de 1kg de entorpecentes, na Vila Brasileira, em Mogi das Cruzes. A ocorrência foi registrada durante a Operação Força Total, com o objetivo de combater o tráfico de drogas.

Ao todo, os policiais localizaram R$ 772,95 em dinheiro com os suspeitos e apreenderam 304 invólucros de maconha, 155 invólucros de cocaína, 127 microtubos de crack e 18 tubos de lança-perfume, totalizando aproximadamente 1,195 quilo de drogas.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento pela Rua Professor João Gualberto Mafra Machado quando perceberam a movimentação suspeita de três indivíduos. Ao notarem a aproximação das viaturas, dois deles tentaram fugir.

Durante a ação, um dos suspeitos abandonou uma sacola contendo diferentes tipos de drogas e moedas. Outro carregava um estojo com entorpecentes e dinheiro. Já o terceiro atuava como “olheiro”, alertando sobre a presença policial.

Ainda de acordo com a PM, os abordados confessaram participação no tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial solicitou perícia das substâncias ao Instituto de Criminalística (IC).

O caso foi registrado como tráfico de drogas, e os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

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