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Jornal Diário de Suzano - 16/06/2026
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Polícia

Adolescente é atropelado por ônibus em Suzano

Vítima sofreu escoriações leves

16 junho 2026 - 15h59Por da Reportagem Local
Samu foi acionada Samu foi acionada - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um adolescente, de 16 anos, foi atropelado por um ônibus intermunicipal na noite desta segunda-feira (15), nas proximidades do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, região central de Suzano. A vítima segue internada.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 21h54 para atender uma ocorrência de atropelamento na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi.

A ambulância chegou ao local às 22h05 e a vítima foi socorrida com escoriações leves para o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), onde realizou exames de imagem e avaliação por cirurgião.

Ainda segundo a administração municipal, o paciente segue internado, estável e em observação.

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