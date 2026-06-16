Adolescente é atropelado por ônibus em Suzano

Um adolescente, de 16 anos, foi atropelado por um ônibus intermunicipal na noite desta segunda-feira (15), nas proximidades do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, região central de Suzano. A vítima segue internada.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 21h54 para atender uma ocorrência de atropelamento na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi.

A ambulância chegou ao local às 22h05 e a vítima foi socorrida com escoriações leves para o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), onde realizou exames de imagem e avaliação por cirurgião.

Ainda segundo a administração municipal, o paciente segue internado, estável e em observação.