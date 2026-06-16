Explosão causada por possível vazamento de gás derruba duas casas em Mogi

Uma explosão causada por um possível vazamento de gás de cozinha provocou o desabamento de duas casas, na noite desta segunda-feira (15), em Mogi das Cruzes. O caso ocorreu por volta das 20h30, na Rua João Otávio Gomes.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de explosão em imóvel. No local, os agentes constataram que duas casas haviam desabado após uma explosão que teria sido provocada por gás liquefeito de petróleo (GLP).

A moradora de uma das residências atingidas foi socorrida por uma equipe de resgate e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio. Segundo a corporação, ela não apresentava ferimentos aparentes, mas teve alteração na pressão arterial em razão do susto causado pelo incidente.

Ainda conforme informações obtidas pela PM, vizinhos relataram que o imóvel onde ocorreu a explosão apresentava problemas frequentes relacionados ao fogão e que, em diversas ocasiões, era possível sentir cheiro de gás vindo da residência.

A Polícia Civil foi acionada e registrou a ocorrência como explosão em imóvel. O local foi preservado para a realização da perícia técnica, que esteve presente durante a noite para apurar as causas do acidente. A Defesa Civil Municipal também foi comunicada e deverá adotar as medidas necessárias em relação aos imóveis atingidos.