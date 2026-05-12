'Operação Cidade e Ordem' fecha três estabelecimentos e prende motorista por embriaguez

A “Operação Cidade e Ordem”, realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano na última sexta-feira (08/05), resultou no fechamento de três estabelecimentos por irregularidades, na apreensão de um veículo com registro de furto e na prisão de um homem por embriaguez ao volante.

A ação ocorreu de forma integrada com a Polícia Militar, o Departamento de Fiscalização de Posturas, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e a Vigilância Sanitária, mobilizando 32 agentes. Teve início às 21h30 e foi encerrada às 3h30 de sábado (09/05).

Durante a operação, as equipes vistoriaram bares e adegas e realizaram abordagens a motoristas, motociclistas e pedestres com o objetivo de garantir a segurança e o sossego público. Entre os bairros percorridos pelos agentes estavam Jardim Colorado, Jardim Luela, Jardim Leblon, Vila Ipelândia, Jardim Dora, Jardim Brasil e Parque Buenos Aires.

Ao todo, nove estabelecimentos foram fiscalizados, sendo três interditados por irregularidades. O primeiro, no Jardim Leblon, foi fechado devido a problemas na documentação. O segundo, situado no Jardim Dora, foi interditado por ausência de documentos regulares e por funcionar fora do horário permitido. Já o terceiro comércio, localizado no Parque Buenos Aires, apresentava irregularidades na documentação e teve produtos relacionados ao uso de narguilé recolhidos durante a fiscalização.

De acordo com o balanço final da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, responsável pela coordenação, as abordagens envolveram 147 pessoas e 35 veículos, entre carros e motocicletas. Além disso, dois estabelecimentos também foram notificados.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a iniciativa alcançou os objetivos propostos e reforçou a atuação integrada. “A operação foi conduzida de forma organizada e eficiente, alcançando resultados importantes para a preservação da ordem pública e da segurança da população. Destaco a integração entre as forças de segurança envolvidas, que realizaram um trabalho de excelência nas abordagens e nos encaminhamentos às autoridades policiais. A ação demonstrou, mais uma vez, a efetividade da fiscalização e da ampliação da presença ostensiva nas ruas, contribuindo diretamente para o aumento da sensação de segurança da população”, afirmou.