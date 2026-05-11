Operação Noite Tranquila da GCM interdita seis adegas em Ferraz de Vasconcelos

AGuarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos realizou, na noite desta sexta-feira (8), a mais uma edição da Operação Noite Tranquila e interditou seis adegas na cidade. A ação, orquestrada pela Secretaria de Segurança Urbana, além do patrulhamento preventivo e ostensivo para garantir maior segurança para a população, tem por objetivo garantir que bares e adegas estejam funcionando de acordo com a legalidade e sem perturbar a tranquilidade dos moradores.

Desta vez, o alvo da operação foi a região do Margarida. Os agentes realizaram saturação nas áreas de maior incidência de denúncias de perturbação de sossego. Dezenas de pessoas foram abordadas, veículos foram averiguados e comércios autuados por perturbação de sossego ou irregularidades quanto à postura.

Cerca de oito locais foram averiguados, seis interditados e três caixas de som foram apreendidas. Em média, cada local autuado deverá pagar uma multa de valor em torno de R$ 5,2 mil, além de a obrigatoriedade de regularização para obter licença de funcionamento.

Para Cleverson Ramos, comandante da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos, as ações tem surtido efeito, no sentido de trazer mais segurança e bem-estar da população: "O principal foco da Operação Noite Tranquila é buscar que estabelecimentos como bares e adegas funcionem legalmente, isso inclui a obrigatoriedade desses estabelecimentos de não causarem perturbação de sossego por conta do som alto".

Ramos afirma ainda, que por meio de ações como essa, mesmo as comunidades mais afastadas se tornam mais seguras, já que estabelecimentos irregulares que acabam atraindo atividades criminosas, como tráfico de drogas e motocicletas realizando manobras perigosas colocando em risco a população .

"O trabalho da GCM contempla toda a cidade e visa garantir a segurança do cidadão de bem. As operações irão continuar e quem não quiser ter problemas, precisará se regularizar, caso contrário, agiremos conforme o rigor da lei", afirma o comandante.