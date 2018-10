Após entregar presente ao filho, pedreiro é morto e queimado no Jardim Carmen

O pedreiro Claudomiro Fernando da Silva, de 41 anos, foi assassinado por desconhecidos. Os indícios apontam que a vítima foi espancada e teve partes do corpo queimadas. O crime aconteceu na Rua José Rodrigues Pereira, no Jardim Carmen, em Suzano. A morte violenta foi no domingo de madrugada, dia 21. Mas, o caso só foi noticiado nessa segunda-feira (22).

Com a demora no registro da ocorrência, o local aonde o pedreiro foi encontrado não foi analisado por peritos da Polícia Científica. Assim, até o momento, a polícia não tem qualquer pista que leve aos autores, ou informações sobre o ocorrido no dia.

O que se sabe por enquanto é que o pedreiro pode ter sido morto entre às 18 horas de sábado, quando saiu da casa da ex-sogra, após dar um presente ao filho, e o início da madrugada de domingo. O pedreiro estava caído ao chão, próximo à residência, ensanguentado e com marcas de queimaduras de 2° e 3° grau.

A ex-sogra de Silva prestou depoimento. Foi ela quem reconheceu o corpo, depois que vizinhos a chamaram desesperados para noticiar a possível morte do pedreiro. Segundo a auxiliar de enfermagem, de 58 anos, o ex-genro está fazendo uma obra em sua casa desde o dia 7 deste mês.

No sábado, como em todos os dias, o pedreiro foi ao imóvel da ex-sogra e por lá ficou até as 13h30, quando foi embora para descansar. Por volta das 17h30, Silva voltou à residência para ver o filho e entregar um presente. Por lá ficou por 30 minutos, até que se despediu da criança.

Após encontrar o ex-genro caído, a mulher acionou o resgate e a Polícia Militar. A vítima foi levada ao Pronto-Socorro (PS) Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.