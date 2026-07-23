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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Polícia

Homem é preso por violência doméstica após ameaças e agressões em Ferraz

Vítima estava recebendo ameaças por telefone

23 julho 2026 - 10h32Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O homem permaneceu preso à disposição da Justiça no Distrito Policial Central de Ferraz de VasconcelosO homem permaneceu preso à disposição da Justiça no Distrito Policial Central de Ferraz de Vasconcelos - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem foi preso por violência doméstica, ameaça e lesão corporal na madrugada desta quinta-feira (23), em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Polícia, a vítima relatou que vinha recebendo diversas mensagens com ameaças enviadas pelo companheiro.

Ainda de acordo com a mulher, além das ameaças, o homem encaminhou imagens que mostravam a destruição de pertences pessoais da vítima. Entre os objetos danificados, estavam roupas e produtos de uso pessoal da vítima.

O suspeito foi localizado e abordado pelos policiais. Em seguida, ele e a vítima foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Ferraz de Vasconcelos, onde a ocorrência foi registrada. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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