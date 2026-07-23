Homem é preso por violência doméstica após ameaças e agressões em Ferraz

Um homem foi preso por violência doméstica, ameaça e lesão corporal na madrugada desta quinta-feira (23), em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Polícia, a vítima relatou que vinha recebendo diversas mensagens com ameaças enviadas pelo companheiro.

Ainda de acordo com a mulher, além das ameaças, o homem encaminhou imagens que mostravam a destruição de pertences pessoais da vítima. Entre os objetos danificados, estavam roupas e produtos de uso pessoal da vítima.

O suspeito foi localizado e abordado pelos policiais. Em seguida, ele e a vítima foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Ferraz de Vasconcelos, onde a ocorrência foi registrada. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.