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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Polícia

Homem é preso por receptação e veículo furtado é recuperado em Ferraz

Polícia recebeu informações do sistema de monitoramento indicando que um automóvel com queixa de furto havia passado pela cidade

23 julho 2026 - 10h13Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O motorista foi encaminhado, juntamente com o automóvel, ao 1º Distrito Policial de Ferraz de VasconcelosO motorista foi encaminhado, juntamente com o automóvel, ao 1º Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (22), após ser abordado conduzindo um veículo com registro de furto na Estrada dos Bandeirantes, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações do sistema de monitoramento indicando que um automóvel com queixa de furto havia passado pela cidade.

Com base nas características do veículo e no trajeto percorrido, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram o carro. Ao visualizarem o suspeito, foi realizada a abordagem e consulta aos sistemas policiais, confirmando que o veículo possuía registro de furto no estado de Minas Gerais.

O motorista foi encaminhado, juntamente com o automóvel, ao 1º Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos. Após a análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de receptação.

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