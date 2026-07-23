Homem é preso por receptação e veículo furtado é recuperado em Ferraz

Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (22), após ser abordado conduzindo um veículo com registro de furto na Estrada dos Bandeirantes, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações do sistema de monitoramento indicando que um automóvel com queixa de furto havia passado pela cidade.
Com base nas características do veículo e no trajeto percorrido, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram o carro. Ao visualizarem o suspeito, foi realizada a abordagem e consulta aos sistemas policiais, confirmando que o veículo possuía registro de furto no estado de Minas Gerais.
O motorista foi encaminhado, juntamente com o automóvel, ao 1º Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos. Após a análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de receptação.