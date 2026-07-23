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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Polícia

Homem é preso por violência doméstica após vítima pedir socorro de forma disfarçada em Ferraz

Mulher ligou para a Polícia e pediu uma refeição para solicitar socorro

23 julho 2026 - 10h31Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Ferraz de VasconcelosO suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Ferraz de Vasconcelos - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem foi preso por violência doméstica na tarde desta quarta-feira (22), em Ferraz de Vasconcelos. A vítima ligou para a polícia e pediu uma refeição para solicitar socorro de forma disfarçada.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com o morador e, durante a averiguação, encontraram a vítima escondida em um dos cômodos da residência. Ela estava em estado de choque e segurava uma faca para se proteger.

Os agentes conseguiram acalmar a vítima e recolher o objeto sem que houvesse necessidade do uso da força. Em seguida, a mulher relatou ter sofrido agressões físicas e violência psicológica.

Com o apoio de outras equipes, a vítima e o suspeito foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Ferraz de Vasconcelos. Após análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes relacionados à violência doméstica.

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