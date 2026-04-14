Homem é preso após confessar furto em galpão de Mogi

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (14), suspeito de furtar um galpão na Avenida Francisco Rodrigues Filho, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, após serem informados sobre as características do autor, a equipe em patrulhamento conseguiu abordar um indivíduo que confessou o crime.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Contudo, ao ser questionado, o abordado confessou a prática do furto no referido galpão, bem como admitiu a autoria de outros furtos realizados na mesma madrugada em estabelecimentos vizinhos situados na mesma via.

Diante dos fatos, a equipe conduziu o indivíduo à Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu a disposição da Justiça. Foi necessário o uso de algemas, em razão do fundado receio de fuga e para garantir a integridade física dos envolvidos.