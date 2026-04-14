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Jornal Diário de Suzano - 14/04/2026
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Polícia

Carreta com 38 toneladas de sucata tomba na Ayrton Senna em Itaquá

Motorista teve escoriações leves

14 abril 2026 - 20h10Por da Reportagem Local
Carreta com 38 toneladas de sucata tombou Carreta com 38 toneladas de sucata tombou - (Foto: Divulgação/Artesp)

Uma carreta carregada com 38 toneladas de sucatas tombou, na manhã desta terça-feira (14), na alça de entrada da Rodovia Ayrton Senna, na altura do quilômetro 124 do Rodoanel Mário Covas, em Itaquaquecetuba. O motorista teve escoriações leves e não precisou ser transferido. 

O acidente aconteceu às 11h55. Segundo a SPMar, responsável pela via, a carreta permanece no local ocupando uma faixa. Uma viatura da concessionária segue no local fazendo apoio operacional.

Ainda segundo a concessionária, não há congestionamento no local. 