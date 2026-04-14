Carreta com 38 toneladas de sucata tomba na Ayrton Senna em Itaquá

Uma carreta carregada com 38 toneladas de sucatas tombou, na manhã desta terça-feira (14), na alça de entrada da Rodovia Ayrton Senna, na altura do quilômetro 124 do Rodoanel Mário Covas, em Itaquaquecetuba. O motorista teve escoriações leves e não precisou ser transferido.

O acidente aconteceu às 11h55. Segundo a SPMar, responsável pela via, a carreta permanece no local ocupando uma faixa. Uma viatura da concessionária segue no local fazendo apoio operacional.

Ainda segundo a concessionária, não há congestionamento no local.